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Анфиса Резцова отреагировала на победу сборной России в мужской эстафете

Анфиса Резцова отреагировала на победу сборной России в мужской эстафете
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Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала победу сборной России в мужской эстафете на этапе Кубка мира, проходящем в немецком Рупольдинге.

«Все ребята — молодцы! Каждый на своём этапе отработал хорошо. Да, пусть немножко ошибся Логинов… В последнее время он немножко неуверенно стреляет стойку. Но хорошо, что добил из семи.

Не зря Данилка (Серохвостов. — Прим. «Чемпионата») сказал перед стартом, что выиграем с отрывом. После сегодняшней победы ребята приобретут уверенность, что каждый из них — да и вместе — могут бороться с любым соперником. Такие прекрасные результаты внушают оптимизм перед Олимпиадой», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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