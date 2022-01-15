Анфиса Резцова отреагировала на победу сборной России в мужской эстафете
Поделиться
Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала победу сборной России в мужской эстафете на этапе Кубка мира, проходящем в немецком Рупольдинге.
«Все ребята — молодцы! Каждый на своём этапе отработал хорошо. Да, пусть немножко ошибся Логинов… В последнее время он немножко неуверенно стреляет стойку. Но хорошо, что добил из семи.
Не зря Данилка (Серохвостов. — Прим. «Чемпионата») сказал перед стартом, что выиграем с отрывом. После сегодняшней победы ребята приобретут уверенность, что каждый из них — да и вместе — могут бороться с любым соперником. Такие прекрасные результаты внушают оптимизм перед Олимпиадой», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Комментарии
- 15 января 2022
-
19:31
-
19:21
-
19:12
-
19:06
-
19:05
-
19:01
-
18:55
-
18:46
-
18:43
-
18:40
-
18:36
-
18:31
-
18:25
-
18:23
-
18:18
-
18:16
-
18:15
-
18:11
-
18:10
-
18:07
-
18:06
-
18:05
-
17:57
-
17:41
-
17:38
-
17:35
-
17:31
-
17:28
-
17:26
-
17:24
-
17:14
-
17:09
-
16:58
-
16:48
-
16:33
Партнерский контент