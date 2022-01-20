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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, Антхольц, мужчины, индивидуальная гонка: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Кубок мира по биатлону, индивидуальная гонка: когда начнётся, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 20 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.

В прямом эфире индивидуальную гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

Участие в гонке примут россияне Карим Халили, Александр Логинов, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов и Максим Цветков.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт индивидуальных гонок
1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 60.
2. Тарьей Бё (Норвегия) — 54.
3. Симон Детьё (Франция) — 48.
4. Скотт Гоу (Канада) — 43.
5. Йоханнес Бё (Норвегия) — 40.
6. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 38.
7. Эдуард Латыпов (Россия) — 36.
8. Кентен Фийон Майе (Франция) — 34.
9. Цукаса Кобоноки (Япония) — 32.
10. Кристиан Гоу (Канада) — 31...
15. Даниил Серохвостов (Россия) — 26...
27. Карим Халили (Россия) — 14...
30. Матвей Елисеев (Россия) — 11.

Биатлон: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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