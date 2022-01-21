Маркета Давидова выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачёте индивидуальных гонок

После сегодняшней женской индивидуальной гонки в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце определилась победительница «Малого хрустального глобуса». Шестая позиция в гонке позволила представительнице Чехии Маркете Давидовой завоевать эту награду.
Ульяна Нигматуллина, занявшая 10-е место и ставшая лучшей из россиянок в индивидуальной гонке, в зачёте индивидуальных гонок оказалась на 5-й позиции.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт индивидуальных гонок
1. Маркета Давидова (Чехия) — 98.
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 86.
3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 79.
4. Мона Брорссон (Швеция) — 78.
5. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 71.
6. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 63.
7. Ингрид Ландмарк Тандревольд (Норвегия) — 55.
8. Жулия Симон (Франция) — 54.
9. Денизе Херрман (Германия) — 48.
10. Анна Вайдель (Германия) — 47...
18. Кристина Резцова (Россия) — 34...
44. Светлана Миронова (Россия) — 16...
49. Лариса Куклина (Россия) — 13.
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