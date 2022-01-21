Маркета Давидова выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачёте индивидуальных гонок

После сегодняшней женской индивидуальной гонки в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце определилась победительница «Малого хрустального глобуса». Шестая позиция в гонке позволила представительнице Чехии Маркете Давидовой завоевать эту награду.

Ульяна Нигматуллина, занявшая 10-е место и ставшая лучшей из россиянок в индивидуальной гонке, в зачёте индивидуальных гонок оказалась на 5-й позиции.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт индивидуальных гонок

1. Маркета Давидова (Чехия) — 98.

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 86.

3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 79.

4. Мона Брорссон (Швеция) — 78.

5. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 71.

6. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 63.

7. Ингрид Ландмарк Тандревольд (Норвегия) — 55.

8. Жулия Симон (Франция) — 54.

9. Денизе Херрман (Германия) — 48.

10. Анна Вайдель (Германия) — 47...

18. Кристина Резцова (Россия) — 34...

44. Светлана Миронова (Россия) — 16...

49. Лариса Куклина (Россия) — 13.