Зачёт Кубка наций среди женщин: Франция лидирует, Германия обошла Россию
Поделиться
После сегодняшней индивидуальной гонки в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце Франция перехватила лидерство в зачёте Кубка наций у Швеции. Это случилось благодаря золоту Жюстин Бреза-Буше и серебру Жулии Симон. Шведка Мона Брорссон завоевала в гонке бронзу.
Также в тройку сильнейший команд Кубка наций вошла сборная Норвегии. Германия обошла Россию, а Италия опередила Украину после того, как лидер женской сборной Доротея Вирер стала в индивидуальной гонке пятой.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций
1. Франция – 4669.
2. Швеция – 4622.
3. Норвегия – 4325.
4. Беларусь – 4308.
5. Германия – 4227.
6. Россия – 4212.
7. Чехия – 3643.
8. Италия – 3559.
9. Украина – 3545.
10. Австрия – 3342.
Комментарии
- 21 января 2022
-
20:16
-
19:42
-
19:03
-
18:56
-
18:47
-
18:18
-
18:16
-
18:15
-
18:11
-
18:11
-
18:07
-
18:06
-
17:59
-
17:55
-
17:38
-
16:30
-
16:23
-
16:09
-
13:24
-
13:14
-
13:00
-
12:40
-
12:12
-
11:21
-
11:17
-
11:00
-
09:47
-
09:38
-
08:58
-
08:57
-
08:51
-
08:41
-
08:28
-
07:51
-
07:44
Партнерский контент