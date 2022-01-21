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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, женщины, зачёт Кубка наций

Зачёт Кубка наций среди женщин: Франция лидирует, Германия обошла Россию
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После сегодняшней индивидуальной гонки в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце Франция перехватила лидерство в зачёте Кубка наций у Швеции. Это случилось благодаря золоту Жюстин Бреза-Буше и серебру Жулии Симон. Шведка Мона Брорссон завоевала в гонке бронзу.

Также в тройку сильнейший команд Кубка наций вошла сборная Норвегии. Германия обошла Россию, а Италия опередила Украину после того, как лидер женской сборной Доротея Вирер стала в индивидуальной гонке пятой.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций
1. Франция – 4669.
2. Швеция – 4622.
3. Норвегия – 4325.
4. Беларусь – 4308.
5. Германия – 4227.
6. Россия – 4212.
7. Чехия – 3643.
8. Италия – 3559.
9. Украина – 3545.
10. Австрия – 3342.

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