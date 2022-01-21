Зачёт Кубка наций среди женщин: Франция лидирует, Германия обошла Россию

После сегодняшней индивидуальной гонки в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце Франция перехватила лидерство в зачёте Кубка наций у Швеции. Это случилось благодаря золоту Жюстин Бреза-Буше и серебру Жулии Симон. Шведка Мона Брорссон завоевала в гонке бронзу.

Также в тройку сильнейший команд Кубка наций вошла сборная Норвегии. Германия обошла Россию, а Италия опередила Украину после того, как лидер женской сборной Доротея Вирер стала в индивидуальной гонке пятой.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций

1. Франция – 4669.

2. Швеция – 4622.

3. Норвегия – 4325.

4. Беларусь – 4308.

5. Германия – 4227.

6. Россия – 4212.

7. Чехия – 3643.

8. Италия – 3559.

9. Украина – 3545.

10. Австрия – 3342.