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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, женщины, зачёт эстафетных гонок

Кубок мира по биатлону, зачёт эстафет, женщины: Россия вышла на второе место
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После серебра в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце женская сборная России поднялась на второе место в эстафетном зачёте, на одно очко опередив команду Швеции. На четвёртое место вышли выигравшие гонку в Антхольце норвежки, а сборная Беларуси, ставшая 13-й, опустилась на шестую позицию.

Лидируют в эстафетном зачёте французские биатлонистки, которые стали бронзовыми призёрами в Антхольце.

Следующая женская эстафета в рамках Кубка мира пройдёт 3 марта на этапе в Контиолахти (Финляндия).

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт эстафет

1. Франция — 216.
2. Россия — 190.
3. Швеция — 189.
4. Норвегия — 175.
5. Германия — 160.
6. Беларусь — 154.
7. Италия — 147.
8. Чехия — 134.
9. Украина — 133.
10. США — 126.

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