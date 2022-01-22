Кубок мира по биатлону, зачёт эстафет, женщины: Россия вышла на второе место

После серебра в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце женская сборная России поднялась на второе место в эстафетном зачёте, на одно очко опередив команду Швеции. На четвёртое место вышли выигравшие гонку в Антхольце норвежки, а сборная Беларуси, ставшая 13-й, опустилась на шестую позицию.

Лидируют в эстафетном зачёте французские биатлонистки, которые стали бронзовыми призёрами в Антхольце.

Следующая женская эстафета в рамках Кубка мира пройдёт 3 марта на этапе в Контиолахти (Финляндия).

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт эстафет

1. Франция — 216.

2. Россия — 190.

3. Швеция — 189.

4. Норвегия — 175.

5. Германия — 160.

6. Беларусь — 154.

7. Италия — 147.

8. Чехия — 134.

9. Украина — 133.

10. США — 126.