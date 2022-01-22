Кубок мира по биатлону, зачёт эстафет, женщины: Россия вышла на второе место
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После серебра в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце женская сборная России поднялась на второе место в эстафетном зачёте, на одно очко опередив команду Швеции. На четвёртое место вышли выигравшие гонку в Антхольце норвежки, а сборная Беларуси, ставшая 13-й, опустилась на шестую позицию.
Лидируют в эстафетном зачёте французские биатлонистки, которые стали бронзовыми призёрами в Антхольце.
Следующая женская эстафета в рамках Кубка мира пройдёт 3 марта на этапе в Контиолахти (Финляндия).
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт эстафет
1. Франция — 216.
2. Россия — 190.
3. Швеция — 189.
4. Норвегия — 175.
5. Германия — 160.
6. Беларусь — 154.
7. Италия — 147.
8. Чехия — 134.
9. Украина — 133.
10. США — 126.
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