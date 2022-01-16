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Ханна Эберг: думаю, у остальных биатлонисток будет больше давления на Олимпиаде

Ханна Эберг: думаю, у остальных биатлонисток будет больше давления на Олимпиаде
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Шведская биатлонистка Ханна Эберг подвела итог выступления в гонке преследования на этапе Кубка мира, завершившемся в немецком Рупольдинге.

«Очень довольна сегодняшней гонкой. Начала её с намерением ориентироваться только на себя. И хотелось завершить этот этап на мажорной ноте, потому что для меня это была последняя гонка перед Олимпийскими играми. Постаралась выступить мощно и с самого старта начала активно работать. При этом рада, что получилось хорошо отстреляться. Лёжка была идеальной, и я возьму эти чувства с собой на предстоящие недели.

Думала ли о противостоянии с сестрой? Конечно, я знала свои позиции и расклад в гонке. Но сосредоточилась на себе. На последней стрельбе видела, что Марте закрыла все мишени, и только в этот момент меня посетили мысли о соперницах. После этого я допустила промах — отличное напоминание, что надо быть сосредоточенной только на себе. Думаю, тот промах связан именно с тем, что я отвлеклась на других.

Не думаю, что титул олимпийской чемпионки будет на меня давить в Пекине. Считаю, что это, наоборот, хорошо. Золотая олимпийская медаль, которая уже у меня есть, позволяет мне быть немного более расслабленной. Только у меня есть личная золотая медаль из этих девушек. Думаю, у остальных будет больше давления — им нужно ещё побороться за первую золотую медаль. Отправлюсь туда и постараюсь показать свой максимум, помня, что у меня уже есть в коллекции две олимпийские медали. Так что буду более спокойной», — сказала Эберг в интервью IBU.

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