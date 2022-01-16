«Саша в прекрасном состоянии». Черезов — о серебре Логинова в гонке преследования

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал выступление Александра Логинова и всей российской сборной в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Логинов здорово провёл гонку. Хотелось бы отметить четвёртый рубеж, где он отработал чисто. Саша достаточно хорошо поборолся, потерпел. Видно, что находится в прекрасном состоянии. На последних кругах может держать нагрузку, и время сегодня у него сегодня лучшее.

У Максима Цветкова великолепно шла гонка, поднялся на девятое место. Да, у него два промаха на последнем рубеже, его уровень стрельбы на порядок выше, но здесь сказалось определённое волнение и утомление к четвёртому рубежу. Остальные ребята тоже приподнялись. Гонка оставила приятные впечатления. Поздравляю ребят, тренеров и сервис-группу», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.