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Серохвостов: со стрельбой сегодня справился, а вот по гонке не получилось

Серохвостов: со стрельбой сегодня справился, а вот по гонке не получилось
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Серохвостов занял 17-е место.

«Сегодня было легче бежать. Со стрельбой, думаю, я сегодня справился, а вот по гонке не получилось. Не знаю, почему. По-моему, чуть плохо лыжи ехали, и было тяжеловато догонять группы», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг, Германия
Гонка преследования. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 31:30.6 (2)
2. Александр Логинов (Россия) + 8,8 (1)
3. Антон Смольский (Беларусь) + 13,1 (2)…
9. Максим Цветков (Россия) + 44,4 (2)…
17. Даниил Серохвостов (Россия) + 1:18.2 (2)…
30. Саид Халили (Россия) + 2:06.0 (3)…
41. Александр Поварницын (Россия) + 2:33.7 (4)

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