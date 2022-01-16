Серохвостов: со стрельбой сегодня справился, а вот по гонке не получилось

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Серохвостов занял 17-е место.



«Сегодня было легче бежать. Со стрельбой, думаю, я сегодня справился, а вот по гонке не получилось. Не знаю, почему. По-моему, чуть плохо лыжи ехали, и было тяжеловато догонять группы», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг, Германия

Гонка преследования. Мужчины



1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 31:30.6 (2)

2. Александр Логинов (Россия) + 8,8 (1)

3. Антон Смольский (Беларусь) + 13,1 (2)…

9. Максим Цветков (Россия) + 44,4 (2)…

17. Даниил Серохвостов (Россия) + 1:18.2 (2)…

30. Саид Халили (Россия) + 2:06.0 (3)…

41. Александр Поварницын (Россия) + 2:33.7 (4)