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Фантастический прорыв Александра Логинов в гонке преследования. Видео

Фантастический прорыв Александра Логинов в гонке преследования. Видео
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В Рупольдинге (Германия) на этапе Кубка мира по биатлону завершилась мужская гонка преследования. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял россиянин Александр Логинов, белорус Антон Смольский стал третьим.

Логинову удалось показать лучшее время ходом на дистанции, отыграть тридцать позиций и безупречно провести последнюю стрельбу в этой гонке. Видео прорыва на финальном круге было опубликовано в «твиттере» «Матч ТВ».

Права на видео принадлежат «Матч ТВ».

Победитель преодолел дистанцию за 31 минуту 30,6 секунды и допустил два промаха. Логинов с одним промахом отстал от французского биатлониста на 8,8 секунды. Смольский с двумя промахами уступил Фийону Майе 13,1 секунды.

В топ-10 по итогам гонки оказался ещё один представитель России — Максим Цветков. Он занял девятое место. Даниил Серохвостов стал 17-м, а Карим Халили — 30-м.

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