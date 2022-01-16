Церемония награждения призёров гонки преследования в Рупольдинге. Видео

В Рупольдинге (Германия) на этапе Кубка мира по биатлону завершилась мужская гонка преследования. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял россиянин Александр Логинов, белорус Антон Смольский стал третьим. Представляем вашему вниманию видео цветочной церемонии этой гонки, опубликованное в "твиттере" Международного союза биатлонистов.

Права на видео принадлежат Международному союзу биатлонистов.

Победитель преодолел дистанцию за 31 минуту 30,6 секунды и допустил два промаха. Логинов с одним промахом отстал от французского биатлониста на 8,8 секунды. Смольский с двумя промахами уступил Фийону Майе 13,1 секунды.



В топ-10 по итогам гонки оказался ещё один представитель России — Максим Цветков. Он занял девятое место. Даниил Серохвостов стал 17-м, а Карим Халили — 30-м.