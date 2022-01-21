Общий зачёт Кубка мира по биатлону, женщины: Нигматуллина приблизилась к Резцовой

После сегодняшней женской индивидуальной гонки, победу в которой одержала французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше, ситуация в общем зачёте Кубка мира у женщин не сильно изменилась. Лидеры зачёта Марте Рёйселанд и Эльвира Эберг пропускают весь этап в Антхольце, но, несмотря на это, они остались на первых позициях рейтинга.

В топ-7 благодаря своей победе вошла Бреза-Буше. Ульяна Нигматуллина, ставшая лучшей из россиянок в индивидуальной гонке, приблизилась к Кристине Резцовой. Нигматуллина поднялась на три позиции в общем зачёте Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 651.

2. Эльвира Эберг (Швеция) — 563.

3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 535.

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 483.

5. Ханна Эберг (Швеция) — 482.

6. Анна Сола (Беларусь) — 410.

7. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 385.

8. Маркета Давидова (Чехия) — 372.

9. Анаис Бескон (Франция)— 371.

10. Доротея Вирер (Италия) — 370...

14. Кристина Резцова (Россия) — 323...

17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 251...

22. Светлана Миронова (Россия) — 197...

28. Ирина Казакевич (Россия) — 168...

33. Валерия Васнецова (Россия) — 127...

75. Лариса Куклина (Россия) — 18.