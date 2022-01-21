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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, женщины, общий зачёт

Общий зачёт Кубка мира по биатлону, женщины: Нигматуллина приблизилась к Резцовой
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После сегодняшней женской индивидуальной гонки, победу в которой одержала французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше, ситуация в общем зачёте Кубка мира у женщин не сильно изменилась. Лидеры зачёта Марте Рёйселанд и Эльвира Эберг пропускают весь этап в Антхольце, но, несмотря на это, они остались на первых позициях рейтинга.

В топ-7 благодаря своей победе вошла Бреза-Буше. Ульяна Нигматуллина, ставшая лучшей из россиянок в индивидуальной гонке, приблизилась к Кристине Резцовой. Нигматуллина поднялась на три позиции в общем зачёте Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 651.
2. Эльвира Эберг (Швеция) — 563.
3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 535.
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 483.
5. Ханна Эберг (Швеция) — 482.
6. Анна Сола (Беларусь) — 410.
7. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 385.
8. Маркета Давидова (Чехия) — 372.
9. Анаис Бескон (Франция)— 371.
10. Доротея Вирер (Италия) — 370...
14. Кристина Резцова (Россия) — 323...
17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 251...
22. Светлана Миронова (Россия) — 197...
28. Ирина Казакевич (Россия) — 168...
33. Валерия Васнецова (Россия) — 127...
75. Лариса Куклина (Россия) — 18.

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