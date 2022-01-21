Общий зачёт Кубка мира по биатлону, женщины: Нигматуллина приблизилась к Резцовой

После сегодняшней женской индивидуальной гонки, победу в которой одержала французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше, ситуация в общем зачёте Кубка мира у женщин не сильно изменилась. Лидеры зачёта Марте Рёйселанд и Эльвира Эберг пропускают весь этап в Антхольце, но, несмотря на это, они остались на первых позициях рейтинга.
В топ-7 благодаря своей победе вошла Бреза-Буше. Ульяна Нигматуллина, ставшая лучшей из россиянок в индивидуальной гонке, приблизилась к Кристине Резцовой. Нигматуллина поднялась на три позиции в общем зачёте Кубка мира.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 651.
2. Эльвира Эберг (Швеция) — 563.
3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 535.
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 483.
5. Ханна Эберг (Швеция) — 482.
6. Анна Сола (Беларусь) — 410.
7. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 385.
8. Маркета Давидова (Чехия) — 372.
9. Анаис Бескон (Франция)— 371.
10. Доротея Вирер (Италия) — 370...
14. Кристина Резцова (Россия) — 323...
17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 251...
22. Светлана Миронова (Россия) — 197...
28. Ирина Казакевич (Россия) — 168...
33. Валерия Васнецова (Россия) — 127...
75. Лариса Куклина (Россия) — 18.
- 21 января 2022
-
20:16
-
19:42
-
19:03
-
18:56
-
18:47
-
18:18
-
18:16
-
18:15
-
18:11
-
18:11
-
18:07
-
18:06
-
17:59
-
17:55
-
17:38
-
16:30
-
16:23
-
16:09
-
13:24
-
13:14
-
13:00
-
12:40
-
12:12
-
11:21
-
11:17
-
11:00
-
09:47
-
09:38
-
08:58
-
08:57
-
08:51
-
08:41
-
08:28
-
07:51
-
07:44