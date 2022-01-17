Виктор Майгуров: китайские биатлонисты бегут как Бьорндален и Домрачева

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о сборной Китая, которую тренируют олимпийские чемпионы норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и белоруска Дарья Домрачева.

«Не секрет, что сборную Китая по биатлону тренируют Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева. И китайские спортсмены бегут по технике так же, как Бьорндален и Домрачева. Но это и неудивительно, техника у них всегда была отличная.

Я не рассматриваю китайских биатлонистов как претендентов на медали, но, как показывает практика этапов Кубка мира, они уже успешно конкурируют со странами, имеющими куда более серьёзный биатлонный опыт. Но, чем чёрт не шутит, где-то в десятку они могут попасть, быть рядом с медалями», — сказал Майгуров на пресс-конференции.