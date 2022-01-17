Васильев: Бабиков был бы предпочтительнее в команде. Он надёжный стрелок

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выбор состава национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

«Приятная новость о том, что включили запасных. Учитывая ветреное стрельбище в Пекине, предпочтение нужно отдавать стрелкам. Бабиков — надёжный стрелок. Конечно, это тренерское решение, но Бабиков был бы предпочтительнее в команде.

У женщин всё тоже просто. В декабре не был соблюдён спортивный принцип, некоторым спортсменкам не дали возможность проявить себя на Кубке мира. Тем самым уже в декабре предопределили команду, которая поедет на ОИ. Шевченко и Буртасова не смогли себя показать», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.