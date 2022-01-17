Хованцев: будь в команде вторая Резцова, состав на ОИ был бы по-настоящему сильный

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выбор состава национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
«Состав на Олимпийские игры вполне логично вытекал из последних результатов. Если у кого-то возникают вопросы по поводу включения Серохвостова, то у меня встречный вопрос: а куда денутся результаты Серохвостова в эстафетах? Даниил сейчас 25-й по рейтингу Кубка мира — он автоматически попадает в масс-старт. Серохвостов ни разу не подвёл в эстафете — чисто спортивный принцип.
Наши лидеры в индивидуальных гонках — это, конечно, Логинов и Латыпов. Эдуард должен подойти к Олимпиаде в боевой форме. Надеюсь, что коронавирус протекает в лёгкой форме и не сильно повлияет на его состояние.
У нас достаточно сильная смешанная эстафета, чтобы рассчитывать на попадание в тройку. Мужская часть очень сильная. Женский состав у нашей команды немного послабее. Будь у нас вторая Резцова, тогда наш состав был бы по-настоящему сильный. При хорошей стрельбе Россия может бороться за самые высокие места на Олимпиаде», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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