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«Просто вы его не знаете». Ирина Казакевич ответила на критику Михаила Шашилова

«Просто вы его не знаете». Ирина Казакевич ответила на критику Михаила Шашилова
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич оценила ситуацию вокруг личного тренера Михаила Шашилова. На минувшей неделе появилась информация, что Шашилов может быть смещён со поста старшего тренера женской сборной России. Сообщалось, что со стороны СБР к тренеру в последнее время возникают «различные вопросы», в том числе и «по режиму».

«В первую очередь хочу сказать, что Михаил Викторович — человек слова. Я множество раз в этом убеждалась. За всё наше время работы ни на секунду не засомневалась ни в нём, ни в нашем тренировочном процессе. Несмотря на все разговоры, которые гуляют вокруг него. У меня абсолютная вера в тренера. И это, как мне кажется, большая сила как для него, так и для меня. С виду Михаил Викторович — жёсткий и неразговорчивый, но на самом деле он совсем другой. Просто вы его не знаете. Он добрый, может шутить и никогда не подведёт», — приводит слова Казакевич «Спорт-экспресс».

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