Ярошенко: потеря Латыпова очень критична. Только он и Логинов попадали в медали

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал продление карантина для Эдуарда Латыпова, одного из лидеров олимпийской сборной России.



«Вряд ли китайцы намеренно держат Латыпова на карантине. У них не такая сильная сборная по биатлону, чтобы такими методами убирать конкурента.

Эдуард опять без спаррингов и соревновательной деятельности — в этом ничего хорошего нет. Безусловно, это повредит его выступлению за сборную. Оберхоф — не то место, где можно было бы полноценно подготовиться к Олимпиаде. Сейчас все едут готовиться на высоту, а Оберхоф — ни то, ни другое. Эдуарда очень жаль, потому что ему нужно заново привыкать к этим стрессовым ситуациям. И этого не могут дать тренировочные забеги. Мандраж появляется только на соревнованиях. Тем более это его первые Олимпийские игры.

Его потеря очень критична для нашей сборной. У нас всего два человека в призы попадали: Латыпов и Логинов. Остальные попадали в десятку, но это совершенно другой уровень конкуренции.

Почему китайцы искусственно навязывают территорию, где он должен находиться? Почему он не может находиться в Италии вместе со сборной?» — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.