«Это надо прожить и забыть». Михаил Шашилов — об отношении к критике в свой адрес

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, как относится к критике в свой адрес.

«К этому нельзя привыкнуть. Это надо прожить и забыть. Это никогда не поменяется, пока мы сами не поменяем, пока мы не будем болеть за наши 20-е места, пока не будем радоваться попаданию в масс-старты, пока мы не поймем, что флаг – это хорошо, но есть что-то ещё.

Если нужен результат высокого класса, то нужна всесторонняя поддержка. А не так, что один стал героем, а другой – антигероем.

Доволен ли в целом командой? Вопросы были, вопросы решаются внутри команды. В принципе сильно нигде не ошибались. Понимаете, хотелось бы стабильности. Мы знаем, на что способны, но наша действительность пока такова. Должна быть уверенность в завтрашнем дне, какое-то самоудовлетворение от радостей жизни. За забором радуются тебе люди, а тут внутри команды всякое. Сегодня ты ошибся и тебя обматерили. Кто материт Экхофф? Лидер Кубка мира прошлого года сейчас блудит, но работает же. Никто ее не критикует. Человек готовится. Я не удивлюсь, если у нее будет медаль на Олимпиаде, потому что ее все поддерживают – от союза лыжников до болельщиков. Так что поддерживайте нас и все будет хорошо. И у вас, и у нас», — приводит слова Шашилова РИА «Новости».