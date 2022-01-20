Антон Бабиков: конечно, мысли об Олимпиаде не покидают

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свою сегодняшнюю победу на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

«Я очень доволен. Это большой труд, спасибо всем, кто верит и поддерживает, несмотря на всё, что происходит на пути спортсменов. Наверное, это умение собраться в такие моменты, когда что-то идёт не так. И это только придаёт тебе ещё больше мотивации. Сегодня это удалось, и я очень рад. Конечно, мысли об Олимпиаде не покидают. Но я чаще думаю об этом в том ключе, что наша команда заслужила шестерых спортсменов на Олимпиаде. Хотелось бы, чтобы произошло такое чудо и в IBU сказали: «Мы, наверное, пересмотрим всё. Летите вшестером», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».