Максим Цветков отреагировал на пост Бабикова после победы Антона в индивидуальной гонке

Биатлонист сборной России Максим Цветков отреагировал на пост Антона Бабикова в «Инстаграме», который тот оставил после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Ранее Бабиков, не допустивший в гонке ни единого промаха на четырёх рубежах, написал: «Никогда не сдавайтесь, чем сложнее ваш путь, тем он интереснее. Спасибо всем. Верьте в себя!»

«Как точно», — написал Максим Цветков в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: «инстаграм» максима цветкова

Второй результат в индивидуальной гонке в Антхольце показал норвежский биатлонист Тарьей Бё, промахнувшийся дважды. Третьим стал другой российский спортсмен Карим Халили, который один раз не закрыл мишень.

Полное расписание гонок Кубка мира по биатлону в сезоне-2021/2022.