Пуаре ответил, верит ли в честность побед российских биатлонистов в текущем сезоне

Четырёхкратный обладатель Кубка мира, восьмикратный чемпион мира, трёхкратный призёр Олимпийских игр, французский биатлонист Рафаэль Пуаре ответил, доверяет ли нынешним победам россиян на Кубке мира, оглядываясь на допинг-скандалы в прошлом.

«Большинство из них были хороши ходом, когда ещё бегали по юниорам. Похоже, никто не появился из ниоткуда. По крайней мере, не хочу так думать или подозревать кого-то. В то же время я понимаю, что эта мысль сидит в головах людей. И это совершенно нормально», — приводит слова Пуаре TV2.

Ранее индивидуальную гонку на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) выиграл россиянин Антон Бабиков, не допустив ни одного промаха, третье место занял ещё один россиянин Карим Халили.