Михаил Шашилов объяснил, почему Кристину Резцову не поставили на финальный этап эстафеты

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов объяснил расстановку спортсменок в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. За сборную России выступят Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.
«Почему Резцова не на последнем этапе? Кристину решили от большой борьбы пока убрать, потому что спортсменки на финише наверняка будут биться, а Ульяна, слава богу, после провальных гонок сейчас в порядке.
Масс-старт все побегут, но, наверное, Светлану Миронову побережём. Она тренируется, катается. Будет в порядке. Это не связано с заболеванием, это усталость», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.
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