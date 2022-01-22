Михаил Шашилов объяснил, почему Кристину Резцову не поставили на финальный этап эстафеты

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов объяснил расстановку спортсменок в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. За сборную России выступят Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.

«Почему Резцова не на последнем этапе? Кристину решили от большой борьбы пока убрать, потому что спортсменки на финише наверняка будут биться, а Ульяна, слава богу, после провальных гонок сейчас в порядке.

Масс-старт все побегут, но, наверное, Светлану Миронову побережём. Она тренируется, катается. Будет в порядке. Это не связано с заболеванием, это усталость», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.