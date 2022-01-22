Логинов и Латыпов отобрались в масс-старт на Олимпиаде в Пекине

Российские биатлонисты Александр Логинов и Эдуард Латыпов отобрались в масс-старт на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Они выполнили критерии отбора, так как находятся в топ-15 общего зачёта Кубка мира.
Сегодня, 22 января, состоялась заключительная индивидуальная гонка перед Олимпийскими играми в Пекине. Логинов после неё занимает 8-е место в общем зачёте, а Латыпов — 13-е. Этап Кубка мира в Антхольце (Италия) является последним перед Олимпийскими играми.
Олимпиада будет проходить с 4 по 20 февраля.
Отметим, что Латыпов перед Олимпийскими играми в Пекине переболел коронавирусом. Спортсмен провёл несколько недель на карантине в Оберхофе. Лишь после этого ему разрешили выйти с изоляции и присоединиться к российской сборной в Антхольце.
- 22 января 2022
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