Логинов и Латыпов отобрались в масс-старт на Олимпиаде в Пекине

Российские биатлонисты Александр Логинов и Эдуард Латыпов отобрались в масс-старт на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Они выполнили критерии отбора, так как находятся в топ-15 общего зачёта Кубка мира.



Сегодня, 22 января, состоялась заключительная индивидуальная гонка перед Олимпийскими играми в Пекине. Логинов после неё занимает 8-е место в общем зачёте, а Латыпов — 13-е. Этап Кубка мира в Антхольце (Италия) является последним перед Олимпийскими играми.



Олимпиада будет проходить с 4 по 20 февраля.

Отметим, что Латыпов перед Олимпийскими играми в Пекине переболел коронавирусом. Спортсмен провёл несколько недель на карантине в Оберхофе. Лишь после этого ему разрешили выйти с изоляции и присоединиться к российской сборной в Антхольце.