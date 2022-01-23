Хелена Экхольм рассказала, чем Эльвира Эберг напоминает ей Магдалену Нойнер

Трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, бывшая шведская биатлонистка Хелена Экхольм оценила прогресс соотечественницы Эльвиры Эберг в текущем сезоне. Младшая из сестёр Эберг занимает второе место в общем зачёте Кубка мира.

«Думаю, Эльвира Эберг ещё подержит Марте (Рёйселанд, лидер сезона. – Прим. «Чемпионата») в напряжении (в борьбе за Кубок мира). Её ход невероятен, а запасы энергии исчерпать невозможно, по крайней мере, так кажется. Наблюдая за тем, как Эльвира выступает в этом сезоне, забываешь, что ей всего 22 года и она только набирается опыта.

Когда я думаю о том, кто так же потрясающе выступал в дни моей карьеры, на ум приходит Магдалена Нойнер. Несмотря на непохожие с Эльвирой физические данные, Нойнер начала побеждать в ещё более раннем возрасте, думаю, лет в 19. Она была такой же смелой и бескомпромиссной, как Эльвира», — приводит слова Экхольм пресс-служба IBU.