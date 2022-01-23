Даниил Серохвостов отыграл 3 места на 2-м этапе эстафеты на этапе КМ в Антхольце

Мужская сборная России идёт третьей после завершения второго этапа эстафеты на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Вторую часть дистанции преодолел Даниил Серохвостов, он допустил 1 промах на стойке и показал лучший ход. Он опередил по скорости лидера Тарьея Бё на 3,8 секунды.

На третьем этапе за Россию побежит Александр Логинов.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия

Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км. II этап.

1. Тарьей Бё (Норвегия) — 36.19,1 (1 промах)

3. Даниил Серохвостов (Россия) — отставание +13,5 секунды (1).

Также сегодня, 23 января в Антхольце пройдёт женский масс-старт. Гонка начнётся в 17:15 мск. Россию в ней представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.