Антон Бабиков: немец Рес наступил мне на палку. Это сбило мои планы на эстафету

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свои проблемы на первом этапе эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Бабиков сломал палку на втором круге и допустил два промаха на стойке.

«На втором круге немец Роман Рес наступил на палку, думаю, он случайно это сделал. Это немного сбило мои планы на гонку. Видимо, из-за усталости не хватило той концентрации, которая была необходима, для того чтобы справляться и с такими моментами. Из колеи это немного выбило. Я не планировал подходить пятым на рубеж. Чуть-чуть не справился.

Последний круг прошёл хорошо, мы догнали немца, но я не хотел поступать так, как поступили со мной. И в какой-то момент, когда белорус не очень удачно передо мной поставил палки, я перескочил с ноги на ногу, чтоб не наступить ему на палку, попал на ледяную часть и упал, потерял секунд семь, хотя на спуск ехал с белорусом и немцем», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».