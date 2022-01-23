Анаис Шевалье: к Олимпийским играм подхожу очень уверенной в себе

Французская биатлонистка Анаис Шевалье, показавшая третий результат в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), рассказала об особенностях подготовки к соревнованиям в этом сезоне.

«Получилась хорошая гонка. Я пропустила предыдущие дни здесь, поскольку хотела потренироваться перед Олимпийскими играми. Было тяжело бежать, но рада, что хорошо отстрелялась. Промахнулась один раз, в самом-самом начале, но это нормально. Очень рада.

У меня была не очень хорошая физическая форма с начала сезона, и это немного беспокоило. С другой стороны, в этом сезоне я хорошо стреляю, особенно из положения лёжа. К Олимпийским играм подхожу очень уверенной в себе. Очень много работаю, особенно с прицелом на Олимпиаду, и моя форма постоянно улучшается. Это хороший сигнал для меня.

Рассчитываю ли повторить рисунок прошлого сезона, пиком которого был удачный для меня чемпионат мира? Вы прекрасно знаете мою стратегию. Я становлюсь старше и начинаю лучше чувствовать себя. Точно знаю, что нужно делать, чтобы выдать свои лучшие выступления. Не могу сказать, что стараюсь делать абсолютно то же самое, что и в прошлом году, потому что есть отличия. Но основная идея та же», — сказала Шевалье в интервью IBU TV.