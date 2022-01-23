Анаис Шевалье: к Олимпийским играм подхожу очень уверенной в себе

Французская биатлонистка Анаис Шевалье, показавшая третий результат в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), рассказала об особенностях подготовки к соревнованиям в этом сезоне.
«Получилась хорошая гонка. Я пропустила предыдущие дни здесь, поскольку хотела потренироваться перед Олимпийскими играми. Было тяжело бежать, но рада, что хорошо отстрелялась. Промахнулась один раз, в самом-самом начале, но это нормально. Очень рада.
У меня была не очень хорошая физическая форма с начала сезона, и это немного беспокоило. С другой стороны, в этом сезоне я хорошо стреляю, особенно из положения лёжа. К Олимпийским играм подхожу очень уверенной в себе. Очень много работаю, особенно с прицелом на Олимпиаду, и моя форма постоянно улучшается. Это хороший сигнал для меня.
Рассчитываю ли повторить рисунок прошлого сезона, пиком которого был удачный для меня чемпионат мира? Вы прекрасно знаете мою стратегию. Я становлюсь старше и начинаю лучше чувствовать себя. Точно знаю, что нужно делать, чтобы выдать свои лучшие выступления. Не могу сказать, что стараюсь делать абсолютно то же самое, что и в прошлом году, потому что есть отличия. Но основная идея та же», — сказала Шевалье в интервью IBU TV.
- 23 января 2022
-
20:21
-
20:16
-
19:59
-
19:58
-
19:29
-
19:12
-
18:48
-
18:46
-
18:32
-
18:32
-
18:28
-
18:26
-
18:23
-
18:20
-
18:12
-
18:08
-
18:08
-
18:03
-
18:02
-
17:51
-
17:39
-
17:23
-
17:19
-
17:02
-
16:35
-
16:28
-
16:28
-
16:23
-
16:18
-
16:17
-
16:13
-
16:12
-
16:01
-
15:59
-
15:56