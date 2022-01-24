Тренер сборной России назвал самое опасное место для биатлонистов перед ОИ-2022 в Пекине
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказал мнение, что в преддверии зимней Олимпиады-2022 в Пекине самолёт является самым опасным местом для спортсменов, поскольку в нём велика вероятность заразиться коронавирусом.
«Самое опасное – это самолёт. Есть подозрение, что Латыпов именно там заразился. Самое опасное в самом самолёте – это туалет. Туда заходят многие люди, поэтому придётся нам всем потерпеть во время полёта (смеётся). Там лететь три часа примерно. Мы летим из Венеции 25 января в Москву, а в Пекин уже 26-го вечером», — приводит слова Каминского «РИА Новости Спорт».
Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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