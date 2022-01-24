Российские биатлонисты сдали отрицательные тесты на COVID-19 после этапа КМ в Антхольце

Биатлонисты сборной России сдали тесты на коронавирус после выступления на седьмом, предолимпийском этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Все результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Отмечается, что 25 января команда в полном составе отправится в Россию, откуда 26-го числа олимпийский состав вылетит в Пекин (Китай). На Олимпиаде-2022 россияне выступят неполной квотой (по 5 человек).

В Антхольце сборная России завоевала четыре медали. Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку, а Карим Халили стал в ней третьим. В эстафетах как у женщин, так и у мужчин россияне становились вторыми.

В данный момент в Кубке наций мужчины идут на втором месте, а женщины — на четвёртом.