Российские биатлонисты сдали отрицательные тесты на COVID-19 после этапа КМ в Антхольце
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Биатлонисты сборной России сдали тесты на коронавирус после выступления на седьмом, предолимпийском этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Все результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Отмечается, что 25 января команда в полном составе отправится в Россию, откуда 26-го числа олимпийский состав вылетит в Пекин (Китай). На Олимпиаде-2022 россияне выступят неполной квотой (по 5 человек).
В Антхольце сборная России завоевала четыре медали. Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку, а Карим Халили стал в ней третьим. В эстафетах как у женщин, так и у мужчин россияне становились вторыми.
В данный момент в Кубке наций мужчины идут на втором месте, а женщины — на четвёртом.
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