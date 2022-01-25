В Беларуси пояснили резонансные слова Лобастова о наезде Бабикова

Белорусский журналист Руслан Васильев заявил, что неверно передал комментарий Никиты Лобастова касательно инцидента с россиянином Антоном Бабиковым в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

После гонки Бабиков заявил, что упал на последнем круге из-за того, что Лобастов «не очень удачно поставил перед ним палки». «Касательно инцидента с Бабиковым. Общались после финиша, и Антон стал, как говорится, немного наезжать», — позднее передал слова Лобастова Васильев.

«Дело в том, что Никита говорил буквально! Переслушав запись, я в этом убедился. Действительно! На лыжне Бабиков наехал на Лобастова. Ещё на трассе, в процессе гонки и на фоне усталости. Ну, что тут сказать?! Только ещё раз повиниться, сославшись, во-первых, на те грозные интонации, что прозвучали в эфире канала «Матч» при рассказе об этом эпизоде – так произошло творческое конструирование ситуации. Во-вторых, моя юность прошла в те самые 90-е, когда глагол «наехать» не был связан ни с транспортом, ни с лыжами, увы», — пояснил Васильев в своём «телеграм-канале».