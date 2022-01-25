Президент ОКР Станислав Поздняков рассказал, как уговорили Китай пустить Латыпова на ОИ

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объяснил, как удалось уговорить Китай пустить на Олимпиаду в Пекине биатлониста сборной России Эдуарда Латыпова, который в начале января перенёс коронавирус. Существовали опасения, что Латыпов не успеет отбыть обязательный карантин.

«Это как раз хороший пример того качественного и своевременного взаимодействия между ОКР и отдельно взятой спортивной федерацией при решении возникшей проблемы или нестандартной ситуации. В случае с Латыповым СБР со своей стороны предпринял нужные и правильные шаги, а мы параллельно подключились к взаимодействию с оргкомитетом Игр и МОК.

Требовалось действовать быстро, и нам вместе с коллегами по олимпийскому сообществу, НОК других стран удалось убедить китайскую сторону сократить срок рассмотрения документов для прилёта в Китай спортсменов и официальных лиц, переболевших коронавирусом, с восьми дней до пяти. В нынешних условиях это важный момент, и мы благодарны оргкомитету «Пекин-2022» за проявленную гибкость», — цитирует Позднякова «Спорт-экспресс».

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.