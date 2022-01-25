Дмитрий Губерниев оценил решение сделать Бабикова запасным на Олимпиаде-2022 в Пекине

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение сделать биатлониста сборной России Антона Бабикова запасным на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
«Тяжёлый вопрос, но в этой ситуации Бабиков – первый запасной. Я не вижу человека в команде, которого можно поменять на него сейчас. Но ситуация может измениться в течение буквально одного-двух дней, потому что «омикрон» не дремлет и выезд в Пекин с этой точки зрения будет опасным предприятием. Всем нам нужно при этом оставаться живыми и здоровыми, чего и вам желаю», — приводит слова Губерниева Metaratings.
Вместе с Бабиковым в запас попал Александр Поварницын. В основу вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Женскую национальную команду представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасные — Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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