Лобастов объяснил свои резонансные слова о наезде Бабикова. Антон отреагировал

Белорусский биатлонист Никита Лобастов пояснил свои резонансные слова в адрес россиянина Антона Бабикова.

После эстафеты на этапе КМ в Антхольце Бабиков заявил, что упал на последнем круге из-за того, что Лобастов «не очень удачно поставил перед ним палки». «Касательно инцидента с Бабиковым. Общались после финиша, и Антон стал, как говорится, немного наезжать», — позднее передал слова Лобастова журналист Руслан Васильев. Вскоре выяснилось, что имелся в виду наезд в буквальном смысле — на лыжне.

«Друзья, тут небольшой казус вышел. Появилась публикация о том, что Бабиков после эстафеты стал на меня наезжать.

На самом деле я был неправильно понят. Мы шли вместе последний круг. Антон в какой-то момент подъехал слишком близко, понял, что вот-вот наедет мне на палку и сломает её. Чтобы избежать поломки моей палки, Антон криво поставил лыжу и, к сожалению, упал. Такое случается, особенно на фоне высокой усталости. Хорошо, что падение не отняло слишком много времени!

А после эстафеты мы спокойно обсудили этот момент и пожелали друг другу удачи», — написал Лобастов в «сториз» своего «инстаграма».

«Не верьте всему, что читаете. Никита, спасибо, удачи в Пекине», — ответил Бабиков в «сториз» своего «инстаграма».

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