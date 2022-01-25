Стало известно, кто из российских биатлонисток пробежит индивидуальную гонку на ЧЕ-2022

Сборная России по биатлону объявила состав на женскую индивидуальную гонку на чемпионате Европы – 2022 в Арбере (Германия). Соревнования пройдут 26 января в 16:00 мск.

От России в ней примут участие Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Виктория Сливко, Лариса Куклина и Анастасия Егорова, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер, Германия. Расписание соревнований

26 января

12:15 мск – индивидуальная гонка, мужчины.

16:00 – индивидуальная гонка, женщины.

28 января

12:30 – спринт, мужчины.

16:00 – спринт, женщины.

29 января

12:30 – гонка преследования, мужчины.

15:30 – гонка преследования, женщины.

30 января

12:30 – смешанная эстафета.

15:30 – сингл-микст.