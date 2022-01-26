Анна Сола — Ирине Кривко и Алине Пильчук: будете знать, как брать телефон без спроса

Биатлонистка сборной Беларуси Анна Сола обратилась к другим белорусским биатлонисткам Ирине Кривко и Алине Пильчук. Кривко и Пильчук взяли телефон Солы и сделали на него селфи.

«Красотки. Будете знать, как брать телефон без спроса», — написала Сола в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: «инстаграм» анны солы

После семи этапов Кубка мира Анна Сола, на счету которой 420 очков, занимает восьмое место в общем зачёте. Лучшей представительницей Беларуси является Динара Алимбекова, которая с 589 очками располагается на второй строчке. Она уступает лишь норвежке Марте Рёйселанд, заработавшей 651 очко. У Кривко 67 очков и 48-е место, у Елены Кручинкиной 53 очка и 54-е место, у Пильчук одно очко и 98-е место.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.