Ильназ Мухамедзянов показал пятое время ходом в индивидуальной гонке ЧЕ

Российский биатлонист Ильназ Мухамедзянов показал лучший ход среди всех россиян в индивидуальной гонке чемпионата Европы, проходящем в немецком Арбере. Он стал пятым по этому показателю среди всех участников состязания.

Мухамедзянов прошёл дистанцию без учёта огневых рубежей за 47.40,3 секунды. Лучшим в этой категории стал норвежец Ховард Богетвейт (46.42,8).

Антон Бабиков, занявший итоговое второе место в гонке, ходом стал девятым, уступив Богетвейту 1.32,6 минуты. Ещё один россиянин Александр Поварницын показал 10-й ход (+1.42,1), Василий Томшин — 12-й (+1.57,9), Никита Поршнев — 15-й (+2.07,8), Петр Пащенко — 21-й (+2.19,7).

Стоит отметить, что по результатам гонки Мухамедзянов с семью промахами стал худшим среди россиян, заняв 46-е место.