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Евгения Буртасова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы

Евгения Буртасова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы
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На чемпионате Европы по биатлону в Арбере (Германия) завершилась женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержала россиянка Евгения Буртасова, не допустившая ни одного промаха. Второй, благодаря отличной скорости на лыжне, стала представительница Молдавии Алина Стремоус, добавившая к своему результату одну штрафную минуту.

Бронзу завоевала россиянка Наталья Гербулова. В шаге от пьедестала остановилась Виктория Сливко.

Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер, Германия
Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Евгения Буртасова (Россия) – 44.22,9 (0 штрафных минут)
2. Алина Стремоус (Молдавия) – отставание 12,1 (1)
3. Наталья Гербулова (Россия) +16,4 (0)
4. Виктория Сливко (Россия) +21,7 (1)
5. Элиза Гаспарин (Швейцария) +31,1 (1)
6. Янина Хеттих (Германия) +1.06,5 (2)…
10. Анастасия Егорова (Россия) +1.32,6 (1)…
12. Лариса Куклина (Россия) +1.47,0 (2)…
22. Анастасия Шевченко (Россия) +2.44,4 (2)

Биатлон. ЧЕ-2022. Арбер, Германия
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
26 января 2022, среда. 16:00 МСК
Окончено
1
Евгения Буртасова
Россия
44:22.9
2
Алина Стремоус
Молдавия
+12.1
3
Наталья Гербулова
Россия
+16.4
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