Евгения Буртасова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по биатлону в Арбере (Германия) завершилась женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержала россиянка Евгения Буртасова, не допустившая ни одного промаха. Второй, благодаря отличной скорости на лыжне, стала представительница Молдавии Алина Стремоус, добавившая к своему результату одну штрафную минуту.

Бронзу завоевала россиянка Наталья Гербулова. В шаге от пьедестала остановилась Виктория Сливко.

Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер, Германия

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Евгения Буртасова (Россия) – 44.22,9 (0 штрафных минут)

2. Алина Стремоус (Молдавия) – отставание 12,1 (1)

3. Наталья Гербулова (Россия) +16,4 (0)

4. Виктория Сливко (Россия) +21,7 (1)

5. Элиза Гаспарин (Швейцария) +31,1 (1)

6. Янина Хеттих (Германия) +1.06,5 (2)…

10. Анастасия Егорова (Россия) +1.32,6 (1)…

12. Лариса Куклина (Россия) +1.47,0 (2)…

22. Анастасия Шевченко (Россия) +2.44,4 (2)