Латыпов опубликовал фото из аэропорта перед вылетом в Пекин. Губерниев отреагировал

Призёр этапов Кубка мира, российский биатлонист Эдуард Латыпов опубликовал в «Инстаграме» фото из аэропорта, откуда сегодня, 26 января, отправится в Пекин (Китай), где примет участие в Олимпийских играх – 2022.
«С нетерпением жду поездки в Пекин! Буду рад соревноваться с лучшими спортсменами мира и ощутить настоящий олимпийский дух. Спорт без границ! Уверен, что Олимпиада в Пекине пройдёт на высшем уровне. Следите за Олимпиадой и поддерживайте своих любимых спортсменов!» — подписал Латыпов фото.
Публикация доступна в «инстаграме» Эдуарда Латыпова.
«Эдик, вперёд! Мы рядом!» — написал в комментариях к посту известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Отметим, что в начале января Латыпов сдал положительный тест на коронавирус. Спортсмен провёл несколько недель на карантине в Оберхофе.
- 26 января 2022
-
22:11
-
21:30
-
20:54
-
20:39
-
19:45
-
17:34
-
15:22
-
15:15
-
15:04
-
14:49
-
14:45
-
14:35
-
14:16
-
13:59
-
13:59
-
08:51
-
07:51
-
00:32
- 25 января 2022
-
21:40
-
20:35
-
20:04
-
19:20
-
17:43
-
17:17
-
17:00
-
15:26
-
12:48
-
12:44
-
11:15
-
10:02
-
09:19
-
09:00
-
00:39
-
00:04
- 24 января 2022
-
23:08