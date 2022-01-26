Латыпов опубликовал фото из аэропорта перед вылетом в Пекин. Губерниев отреагировал

Призёр этапов Кубка мира, российский биатлонист Эдуард Латыпов опубликовал в «Инстаграме» фото из аэропорта, откуда сегодня, 26 января, отправится в Пекин (Китай), где примет участие в Олимпийских играх – 2022.

«С нетерпением жду поездки в Пекин! Буду рад соревноваться с лучшими спортсменами мира и ощутить настоящий олимпийский дух. Спорт без границ! Уверен, что Олимпиада в Пекине пройдёт на высшем уровне. Следите за Олимпиадой и поддерживайте своих любимых спортсменов!» — подписал Латыпов фото.

Публикация доступна в «инстаграме» Эдуарда Латыпова.

«Эдик, вперёд! Мы рядом!» — написал в комментариях к посту известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Отметим, что в начале января Латыпов сдал положительный тест на коронавирус. Спортсмен провёл несколько недель на карантине в Оберхофе.