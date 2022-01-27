Евгения Буртасова выложила пост о победе в «индивидуалке» на ЧЕ. Губерниев отреагировал

Российская биатлонистка Евгения Буртасова опубликовала новый пост на своей странице в «Инстаграме». Вчера, 26 января, спортсменка одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Арбере (Германия).

«Очень тяжёлая гонка, усилия окупились. Спасибо тренерам и экспертам», — написала Буртасова, прикрепив текст к фото, на котором она держит «Малый хрустальный глобус», завоёванный в зачёте индивидуальных гонок на Кубке IBU.

«Просто молодец», — написал в комментариях известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

«Бро! С победой!» — добавила чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке Екатерина Юрлова-Перхт.

Посмотреть пост можно в «инстаграме» Евгении Буртасовой.

Чемпионат Европы завершится 30 января.