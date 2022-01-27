Губерниев: у Буртасовой и Поварницына нет олимпийских аккредитаций! Мощно собрали запасных

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что не у всех российских биатлонистов, попавших в число запасных при выборе состава на Олимпиаду-2022 в Пекине, есть аккредитация на Игры. По словам Губерниева, аккредитаций нет у Евгении Буртасовой и Александра Поварницына.
«Кстати, у Буртасовой и Поварницына нет олимпийских аккредитаций, есть такая инфа! У Бабикова и Шевченко есть! Мощно собрали запасных!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, в мужскую сборную вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Запасные — Александр Поварницын и Антон Бабиков. Женскую национальную команду представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасные — Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.
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