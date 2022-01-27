Динара Алимбекова опубликовала пост перед вылетом на Олимпиаду-2022 в Пекин
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Биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова опубликовала на своей странице в социальной сети «Инстаграм» новый пост. Спортсменка призналась, что не может дождаться вылета на Олимпиаду-2022, которая пройдёт в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.
«Восемь дней до моих уже вторых Олимпийских игр, жду не дождусь завтрашнего вылета в Пекин», — написала Алимбекова, прикрепив текст к видео, снятому на лыжне.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Динары Алимбековой.
Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
В минувшие выходные Динара Алимбекова завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Белорусская спортсменка занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, уступая лишь норвежке Марте Рёйселанд.
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