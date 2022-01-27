Динара Алимбекова опубликовала пост перед вылетом на Олимпиаду-2022 в Пекин

Биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова опубликовала на своей странице в социальной сети «Инстаграм» новый пост. Спортсменка призналась, что не может дождаться вылета на Олимпиаду-2022, которая пройдёт в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

«Восемь дней до моих уже вторых Олимпийских игр, жду не дождусь завтрашнего вылета в Пекин», — написала Алимбекова, прикрепив текст к видео, снятому на лыжне.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Динары Алимбековой.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

В минувшие выходные Динара Алимбекова завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Белорусская спортсменка занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, уступая лишь норвежке Марте Рёйселанд.