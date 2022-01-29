Драчёв назвал сборную России по биатлону «закрытым клубом» после победы Стремоус на ЧЕ

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о победе Алины Стремоус в гонке преследования на чемпионате Европы в Арбере (Германия). До апреля 2020 года она представляла Россию, а сейчас выступает за Молдавию.



«Рад за неё, девушка в российской команде никогда бы не вышла на международный уровень и не смогла бы выступать, пробиться через эти тернии к звёздам. К сожалению, таким закрытым клубом стала сборная команда страны. У нас много таких спортсменок и в белорусскую команду уходило, и в словацкую.



Наши девушки не справились со стрельбой, ветер был как лотерея. Тут нужно огромное умение, очень сложно стрелять в такой ветер. У нас все практически стараются делать идеальные условия, в тире стреляют.



Когда такая погода, необходимо мастерство, будешь стоять долго – плохо, будешь быстро стрелять – тоже плохо, без умения работать в такой ветровой обстановке не обойтись», — цитирует Драчёва ТАСС.

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