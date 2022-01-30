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Самуэльссон по-русски ответил своей поклоннице в «Инстаграме»

Самуэльссон по-русски ответил своей поклоннице в «Инстаграме»
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон по-русски ответил своей подписчице, которая пожелала ему удачи на Олимпиаде в Пекине.

«Себба, желаю вам на Олимпиаде в каждой гонке быть в тройке вместе с нашими ребятами [из России]», — по-русски написала подписчица в «инстаграме» спортсмена.

«Спасибо», — по-русски же ответил ей Самуэльссон.

Ранее Самуэльссон пожаловался на проблемы с унитазом в своём номере в Олимпийской деревне, а также сообщил о том, что температура в комнате ночью составляла 12 градусов, из-за чего спортсмену пришлось спать в одежде. Позднее швед добавил, что в номер принесли обогреватель.

5 февраля соревнования по биатлону в рамках Олимпийских игр в Пекине откроются смешанной эстафетой. Последняя гонка у мужчин — масс-старт — состоится 18 февраля.

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