Евгения Буртасова и Антон Бабиков стали чемпионами Европы по биатлону в супермиксте

Сборная России в составе Евгении Буртасовой и Антона Бабикова завоевала золотые медали в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.

Второй к финишу пришла команда Франции в составе Лу Жанмонно и Эмильена Клода, тройку лучших замкнула сборная Германии (Франциска Хильдебранд, Юстуст Штрелов).

Отметим, что Евгения Буртасова сумела отстрелять в гонке без промахов, она также не использовала ни одного дополнительного патрона. Антон Бабиков зашёл на штрафной круг и использовал 7 дополнительных выстрелов.

Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер, Германия. Супермикст

1. Россия (Евгения Буртасова, Антон Бабиков) — 39.10,5 (1+7).

2. Франция (Лу Жанмонно, Эмильен Клод) — +1.01,4 (4+10).

3. Германия (Франциска Хильдебранд, Юстуст Штрелов) — +1.34,1 (3+14).