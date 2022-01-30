Евгения Буртасова и Антон Бабиков стали чемпионами Европы по биатлону в супермиксте

Сборная России в составе Евгении Буртасовой и Антона Бабикова завоевала золотые медали в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.
Второй к финишу пришла команда Франции в составе Лу Жанмонно и Эмильена Клода, тройку лучших замкнула сборная Германии (Франциска Хильдебранд, Юстуст Штрелов).
Отметим, что Евгения Буртасова сумела отстрелять в гонке без промахов, она также не использовала ни одного дополнительного патрона. Антон Бабиков зашёл на штрафной круг и использовал 7 дополнительных выстрелов.
Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер, Германия. Супермикст
1. Россия (Евгения Буртасова, Антон Бабиков) — 39.10,5 (1+7).
2. Франция (Лу Жанмонно, Эмильен Клод) — +1.01,4 (4+10).
3. Германия (Франциска Хильдебранд, Юстуст Штрелов) — +1.34,1 (3+14).
- 30 января 2022
-
16:11
-
15:51
-
15:32
-
14:52
-
14:46
-
14:23
-
14:05
-
13:54
-
11:33
-
10:30
-
08:38
-
08:30
-
07:03
-
05:26
- 29 января 2022
-
22:10
-
21:45
-
20:14
-
19:28
-
19:02
-
18:46
-
18:24
-
18:06
-
18:03
-
16:46
-
16:33
-
16:03
-
15:02
-
14:42
-
14:26
-
14:13
-
14:10
-
14:02
-
13:56
-
13:54
-
13:52