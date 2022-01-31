Владимир Драчёв дал прогноз на выступление сборной России по биатлону на ОИ-2022 в Пекине

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв предположил, как сборная России выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Я, конечно, за позитив и за то, чтобы на Олимпиаде в каждой гонке мы боролись за медали. Но если рассуждать реально, то мой прогноз — у девочек есть только одна эстафета, где мы можем побороться. В личных гонках шансов у них практически нет, ну, один процент из ста. У ребят — да, может быть. И то мы лучшего спортсмена Бабикова, который единственный может отстрелять на ноль в индивидуальной гонке, не берём на Олимпийские игры. Он сейчас на чемпионате Европы опять подтвердил это, отстрелял без промахов. И всё равно мы его не берём на Олимпиаду.

Ребята, я вообще ничего не понимаю. Как мы собираемся завоёвывать медали? Две с половиной минуты проигрыш норвежцам в последней эстафете. Это пятое-шестое место на Олимпийских играх. Я бы не ставил на то, что мы в Пекине много завоюем, хотя шансы будут, конечно», — сказал Драчёв в эфире телеканала «Звезда».