Тренер сборной России рассказал о ситуации с Васнецовой, которая заразилась COVID перед ОИ
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о ситуации, в которой оказалась биатлонистка Валерия Васнецова, которая заразилась коронавирусом и из-за этого должна пропустить зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай).
«Мы надеялись, что второй тест у неё окажется отрицательным. С двумя положительными она была вынуждена переехать на изоляцию в специальный отель, где проведёт минимум пять дней, сегодня — первый. Коронавирус она переносит бессимптомно», — приводит слова Шашилова ТАСС.
Напомним, вместо Васнецовой на Олимпиаде может выступить Евгения Буртасова.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России выступит как команда ОКР (Олимпийского комитета России).
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