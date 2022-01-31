Тренер сборной России рассказал о ситуации с Васнецовой, которая заразилась COVID перед ОИ

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о ситуации, в которой оказалась биатлонистка Валерия Васнецова, которая заразилась коронавирусом и из-за этого должна пропустить зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай).

«Мы надеялись, что второй тест у неё окажется отрицательным. С двумя положительными она была вынуждена переехать на изоляцию в специальный отель, где проведёт минимум пять дней, сегодня — первый. Коронавирус она переносит бессимптомно», — приводит слова Шашилова ТАСС.

Напомним, вместо Васнецовой на Олимпиаде может выступить Евгения Буртасова.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России выступит как команда ОКР (Олимпийского комитета России).