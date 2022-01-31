Алимбекова: Смольский устроил мне подробнейшую экскурсию по Олимпийской деревне

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала, как проходит её адаптация к Олимпийской деревне в Пекине (Китай).
«К счастью, у меня есть собственный помощник! Наши ребята приехали раньше женской команды, и Антон Смольский устроил мне подробнейшую экскурсию. Проинструктировал от А до Я. Какие автобусы куда отправляются, где можно ходить, где нельзя. Показал пункт сдачи тестов. У меня такое ощущение, что я здесь уже неделю нахожусь.
При этом, конечно, стараемся по территории деревни много не гулять. Ситуация с ковидом не поощряет чрезмерное общение. Вот даже непонятно, как поступим с тренажёрным залом, где без компании не обойтись. Силовые тренировки запланированы, но будем обсуждать с тренерами.
В целом всё нравится, очень довольна. Рада, что Олимпиада проходит в Поднебесной. Китайцы работают очень слаженно, не знают покоя и отдыха. Выпал снег – они скорее его чистить. Трудяги! Восхищена! Нюансы есть, но хозяева справляются на высоком уровне», — приводит слова Алимбековой телеграм-канал «Референт Рая».
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