Тренер сборной России по биатлону рассказал, чему надо поучиться у Рафаэля Надаля
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Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением о финале Открытого чемпионата Австралии, в котором испанец Рафаэль Надаль победил россиянина Даниила Медведева, несмотря на то что проиграл первые два сета. По словам Каминского, у Надаля надо поучиться, как вытаскивать себя за волосы.
«Я следил за теннисом, болел за Медведева. Матч был фантастическим, и мне как тренеру было многое интересно. У Надаля надо поучиться вытаскивать себя за волосы, что называется», — приводит слова Каминского ТАСС.
В настоящее время сборная России по биатлону готовится к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля. Сборная России выступит как команда ОКР (Олимпийского комитета России).
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