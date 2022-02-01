Тренер сборной России по биатлону назвал проблему, которую надо решать перед ОИ-2022

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал проблему, которую нужно решать команде в преддверии старта зимней Олимпиады-2022 в Пекине. По словам Каминского, в Чжанцзякоу, где пройдут соревнования по биатлону, очень холодно. На тренировке мужской команды российские биатлонисты в разговорах с тренерским штабом обращали внимание на замёрзшие пальцы рук. Температура у стрельбища опускалась до минус 20 градусов.

«Очень холодно. Это проблема, которую надо решать. Конечно, в самих гонках ребята будут идти быстрее, но может появиться ветер, который сразу остужает организм. Прежде всего это касается рук, а это всегда плохо для биатлониста.

Но отменять занятия не думали, мы же русские люди. Мороз – нормальная погода для нас. Конечно, можно носить более толстые перчатки, но тогда потеряется чувствительность при стрельбе, а это очень важно. А разогревающие крема тут не помогают. Будем ещё советоваться с медиками», — приводит слова Каминского «РИА Новости Спорт».