Мартен Фуркад: я необъективен, когда дело касается Тарьея Бё

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад поделился мнением о 33-летнем норвежском биатлонисте Тарьее Бё, который вошёл в состав сборной Норвегии на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Я необъективен, когда дело касается Тарьея. Я слишком хорошо его знаю. Он блестящий спортсмен, он стал олимпийским чемпионом в эстафете в 2010 году. В 2011-м он завоевал Кубок мира в общем зачёте, но потом его преследовали неудачи. Однако он в состоянии вернуться.

Он не фаворит, а, на мой взгляд, тот, кто может преподнести сюрприз, хотя на самом деле сюрпризом это не будет. Я не очень хочу это говорить, потому что не хочу, чтобы получилось по-другому. Но я вижу, как он берёт золото в личной гонке», — приводит слова Фуркада Dagsavisen.