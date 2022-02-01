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Буртасова: когда Поварницын зачитал, что я могу заменить Васнецову, весь автобус ухнул!

Буртасова: когда Поварницын зачитал, что я могу заменить Васнецову, весь автобус ухнул!
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Российская биатлонистка Евгения Буртасова (Павлова) прокомментировала то, что может заменить Валерию Васнецову в составе сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Васнецова пропустит Олимпийские игры из-за заражения коронавирусом.

«Мы ехали в автобусе с ребятами, которые оставались на стадионе нас поддержать. И тут Саша Поварницын зачитал, что у Валерии Васнецовой, к сожалению, такая ситуация сложилась. Конечно, все переживают, потому что это не очень хорошая ситуация. И читает, что, скорее всего, заменит её Евгения Буртасова. Весь автобус ухнул! Наверное, это тоже радостный момент для команды, потому что мы второй состав. Думала, нереально туда попасть, даже если про Антона (Бабикова) говорить. А я не рассчитывала, что вообще буду каким-то претендентом», — сказала Буртасова в эфире «Матч ТВ».

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